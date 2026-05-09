Drama pur! Der GAK zittert um das nackte Überleben

„Hat sich keiner gewünscht“

Während wieder alle in Graz ins Spiel fanden, gab es um 18:30 Uhr aus GAK-Sicht die schlechte Nachricht aus Tirol: Linz glich zum 1:1 aus. Dramatik pur. Und es wurde noch schlimmer: Weil Demaku per Distanzschuss auf 2:0 (59.) für Altach erhöhte. Als dann auch noch ein Elfer für den GAK (Altach-Goalie Stojanovic rammte Harakate um) nach VAR-Check zur Verwunderung aller im Stadion doch nicht gepfiffen wurde, wurde es bitter. Tore nur für die MoralUm 18:53 Uhr dann die traurige Gewissheit: Kommenden Samstag kommt es nun für den GAK zum großen Showdown in Linz gegen Blau-Weiß um den Klassenerhalt. Da halfen auch der Anschlusstreffer durch Maderner zum 1:2 (87.) sowie der Ausgleich von Satin (98.) nichts mehr.