Generalprobe vor dem Cupfinale ging daneben

Durch die Niederlage ist auch Rang drei und der damit verbundene Europacup-Startplatz nur noch für die kühnsten Optimisten möglich. „Wir haben einen starken Gegner gehabt. Trotzdem bin ich nicht unzufrieden mit unserer Leistung, wir haben mit einer guten Energie gespielt“, resümierte Salzburg-Trainer Dusan Pavlovic. Besonders erfreulich: Einerseits setzte er Spielerinnen wie Valentina Akrap und Alessia Pamminger ein, die in der bisherigen Spielzeit noch nicht in der Startelf gestanden waren. „Sie haben es sich verdient“, belohnte der Coach deren vorherige Joker-Einsätze, in denen sie überzeugten. Andererseits ist Sara Grabovac wieder fit und feierte nach einer Bänderverletzung im März ihr Comeback.