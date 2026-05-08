Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anti-Israel-Protest

Pavillon in Venedig nach Ansturm geschlossen

Kultur
08.05.2026 15:44
Auch der Österreich-Pavillon bei der Biennale in Venedig blieb am Freitag geschlossen.
Auch der Österreich-Pavillon bei der Biennale in Venedig blieb am Freitag geschlossen.(Bild: APA/HERWIG G. HOELLER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Einige Teammitglieder aus dem Österreich-Pavillon beteiligen sich an dem organisierten Protest der Aktivistengruppe „Art Not Genocide Alliance“, der sich gegen Israel richtet. Laut Aktivisten waren insgesamt 27 Länderpavillons am Freitag bei der Biennale in Venedig geschlossen.

0 Kommentare

Zahlreiche Länderpavillons auf der Kunstbiennale von Venedig haben am Freitag, dem letzten Preview-Tag vor der allgemeinen Öffnung am Samstag, ihre Tore nicht geöffnet. Auch der von Florentina Holzinger bespielte Österreich-Pavillon, der zuletzt die Massen anzog, blieb zu. Grund ist ein breit angelegter Protest gegen die Teilnahme Israels. Organisiert wurde der Streik von der Aktivistengruppe „Art Not Genocide Alliance (ANGA)“.

Das Team der „Seaworld Venice“ im Österreich-Pavillon bestehe aus mehr als 17 Nationen, hieß es in einem Statement. „Einige Teammitglieder haben sich dazu entschlossen, an dem Streik teilzunehmen. Daher wird der österreichische Pavillon am 8. Mai von 10 Uhr bis 19 Uhr geschlossen bleiben.“ Das gelte nur für den heutigen Freitag.

Slogans auf Plakaten, keine Kommentare von Teammitgliedern
Vor dem Pavillon war auf Plakaten u.a. zu lesen „We stand with Palestine because we know by now that the destruction of Palestine is the destruction of the world.“ und „We stand in solidarity with the strike in the Italian cultural sector. We demand an end to genocide, war crimes, and the systematic destruction of life in Palestine. We denounce the use of culture to normalise state violence and apartheid.“ Schon am Donnerstag hatte ein Redner einer als offizieller Teil der Hauptausstellung abgehaltenen Dichterprozession durch die Giardini eine umstrittene Parole eingeflochten: „Palestine will be free – from the River to the Sea“.

Lesen Sie auch:
Der Österreich-Pavillon in Venedig erweist sich als Publikumsrenner.
Biennale in Venedig
Österreich-Pavillon: Publikumshit statt Aufreger
08.05.2026
Biennale eröffnet
Florentina Holzinger überzeugt mit der Wasserkraft
06.05.2026
Aufreger in Venedig
Starperformerin Holzinger läutet die Biennale ein
05.05.2026

Der österreichische Pavillon sei einer von 27 Pavillons vor allem westlicher Staaten, die sich dem Streik angeschlossen hätten, sagte eine nicht zum österreichischen Team gehörende Vertreterin der in Venedig aktiven Aktivistengruppe ANGA gegenüber der APA. Nach monatelangen Überlegungen sei die Entscheidung konkreter Pavillons, am Freitag am Streik teilzunehmen, in den letzten Tagen gefallen, erklärte sie. Teammitglieder selbst wollten ihren Entschluss nicht kommentieren.

Besucherinnen und Besucher reagierten eher stoisch, lasen die offizielle Erklärung und zogen weiter. Mitunter zeigten sie aber auch Verständnis für diesen Schließtag aus politischen Gründen.

Auch die „New York Times“ berichtet
„Als die Veranstaltung um 10 Uhr morgens öffnete, strömten Dutzende von Menschen zum österreichischen Pavillon, wo Florentina Holzingers Performance ,Seaworld Venice‘, die zahlreiche nackte Performancekünstlerinnen umfasst, die ganze Woche über stundenlange Warteschlangen verursacht hatte“, schreibt die „New York Times“. Ein Schild auf dem geschlossenen Pavillon habe darauf verwiesen, dass „einige Teammitglieder beschlossen haben, sich am Streik zu beteiligen.“ Auch auf dem Instagram-Account @angalliance war in den Stories der geschlossene Österreich-Pavillon zu sehen.

Laut „New York Times“ beteiligten sich auch Länder-Pavillons wie Belgien, Ägypten, Japan, die Niederlande und Südkorea an dem Streik. Schilder vor einigen dieser Pavillons lauteten demnach: „Wir stehen an der Seite Palästinas.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
08.05.2026 15:44
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Venedig
APANew York Times
Protest
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zeitraffer-Video
So sehr leiden die Räder von Mars-Rover „Curiosity
Buntes Naturschauspiel
Seltene Regenbogenwolke über Westjava gefilmt
Fund in 3300 m Tiefe
Rätsel um mysteriöse „goldene Kugel“ gelöst
Fund vor Japans Küste
Neue „mysteriöse“ Art in 9100 Meter Tiefe entdeckt
Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
254.477 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
235.602 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
94.446 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1281 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
939 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
507 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Mehr Kultur
Anti-Israel-Protest
Pavillon in Venedig nach Ansturm geschlossen
„Lucky Punch Club“
Die Wiener lernen jetzt Stand-Up-Comedy
Neutor nicht befahrbar
Ab September wird der Mönchsberg ausgehöhlt
Mega-Event im Herbst
Die Linzer Klangwolke wird völlig umgedreht
Schauspielhaus Graz
Die Arbeit im Nationalrat ist ein großes Theater
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf