Pavillon in Venedig nach Ansturm geschlossen

Slogans auf Plakaten, keine Kommentare von Teammitgliedern

Vor dem Pavillon war auf Plakaten u.a. zu lesen „We stand with Palestine because we know by now that the destruction of Palestine is the destruction of the world.“ und „We stand in solidarity with the strike in the Italian cultural sector. We demand an end to genocide, war crimes, and the systematic destruction of life in Palestine. We denounce the use of culture to normalise state violence and apartheid.“ Schon am Donnerstag hatte ein Redner einer als offizieller Teil der Hauptausstellung abgehaltenen Dichterprozession durch die Giardini eine umstrittene Parole eingeflochten: „Palestine will be free – from the River to the Sea“.