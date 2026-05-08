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In Rom

Auftakt-Out! Djokovic verliert gegen Qualifikanten

Tennis
08.05.2026 21:17
Novak Djokovic
Novak Djokovic(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Tennis-Altmeister Novak Djokovic ist sein verspäteter Einstieg in die Sandplatz-Saison missglückt. Der 38-jährige Serbe unterlag in der zweiten Runde des Masters-1000-Turniers von Rom dem 18 Jahre jüngeren kroatischen Qualifikanten Dino Prizmic nach 2:15 Stunden 6:2,2:6,4:6. 

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Djokovic hatte seit seiner Niederlage Anfang März im Achtelfinale von Indian Wells gegen den Briten Jack Draper pausiert, ließ die 1000er-Turniere in Miami, Monte Carlo und Madrid aus.

Dino Prizmic
Dino Prizmic(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)

„Er ist mein Idol“
„Er ist mein Idol. Es war heute definitiv ein großartiges Match von mir. Ich habe unglaublich gespielt“, sagte Prizmic. „Ich möchte einfach fokussiert bleiben und bereit sein für das nächste Spiel.“ Djokovic, 24-facher Gewinner von Grand-Slam-Turnieren und Finalist der heurigen Australian Open, reist so mit sehr wenig Spielpraxis zu den am 24. Mai beginnenden French Open. Vorstellbar ist, dass er wie in den vergangenen Jahren noch bei den Genf Open antritt. Da hat der „Djoker“ im Vorjahr seinen 100. ATP-Titel geholt.

Nicht optimal lief es zuletzt auch nicht für Iga Swiatek, bzw. genauer für ihren Coach Francisco Roig. Der frühere Trainer von Rafael Nadal und Emma Raducanu zog sich am vergangenen Samstag bei einem Promotion-Match auf Roms Piazza del Popolo einen Achillessehnenriss zu. Der Iberer ließ sich die Verletzung in Warschau behandeln und weilt nun wieder an Swiateks Seite.

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