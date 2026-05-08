Auftakt-Out! Djokovic verliert gegen Qualifikanten

„Er ist mein Idol“

„Er ist mein Idol. Es war heute definitiv ein großartiges Match von mir. Ich habe unglaublich gespielt“, sagte Prizmic. „Ich möchte einfach fokussiert bleiben und bereit sein für das nächste Spiel.“ Djokovic, 24-facher Gewinner von Grand-Slam-Turnieren und Finalist der heurigen Australian Open, reist so mit sehr wenig Spielpraxis zu den am 24. Mai beginnenden French Open. Vorstellbar ist, dass er wie in den vergangenen Jahren noch bei den Genf Open antritt. Da hat der „Djoker“ im Vorjahr seinen 100. ATP-Titel geholt.