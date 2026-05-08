Die Linzer Klangwolke wird völlig umgedreht

Klassik First

Die erste (die „Klassische“) zieht im Herbst 2026 bereits eine Woche früher über die Stadt, nämlich an Bruckners Geburtstag, am Freitag, 4. September. Riccardo Chailly präsentiert mit seiner Filarmonica della Scala vier Werke im Brucknerhaus, der russische Ausnahmepianist Alexander Malofeev tritt als Solist auf. Klassikfans können das Konzert unter freiem Himmel genießen, denn es wird in den Donaupark übertragen. Also, Sekt und Picknickdecke nicht vergessen! Es folgt die Kinderklangwolke am Sonntag, 6. September.