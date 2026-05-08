Ab September wird der Mönchsberg ausgehöhlt

Dennoch muss allerhand Gesteinsmasse aus dem Berg transportiert werden. Sechs bis sieben Lkws pro Stunde werden rund 18.000 Kubikmeter Fels aus dem Mönchsberg bringen. Um das reibungslos zu ermöglichen, wird das Neutor ab September für sechs Monate komplett für den Verkehr gesperrt. Danach zumindest wieder eine einspurige Durchfahrt für Busse, Anrainer und Anlieferungen möglich sein.