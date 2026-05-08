Die Wiener lernen jetzt Stand-Up-Comedy

Dass aber ausgerechnet ein Deutscher den Wienern eine bis dato hierzulande kaum vorhandene Schmäh-Gattung, jene der Stand-Up-Comedy, beibringen will, mag in Spuckweite zum Kabarett Simpl wie ein schlechter „Joke“ anmuten. Doch das funktioniert, wie man sich bei der Premiere überzeugen konnte. Junge Talente können sich hier vor aufgekratztem Publikum unkompliziert ausprobieren: Die aus Instagram-Reels beliebt-erprobte Würze der Kürze schmeckt bei den je 15-Minuten-Auftritten doppelt gut in Live-Atmosphäre. Konzentration ist jedenfalls gefragt, denn junge Spaßvögel wie der Deutsche Jojo Nesco feuern ihre Pointen im Maschinengewehrsalven-Tempo ab.