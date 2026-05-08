USA veröffentlichen streng geheime UFO-Akten

Kritiker vermuten Ablenkung von Epstein-Skandal

US-Präsident Donald Trump hatte die Veröffentlichung im Februar angekündigt und mit dem „enormen Interesse“ der Öffentlichkeit begründet. Kritiker werfen dem Präsidenten vor, damit von heiklen Themen wie dem Iran-Krieg oder dem Skandal um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ablenken zu wollen, dessen Akten die Regierung nur unter Druck des Kongresses teilweise freigegeben hatte.