Traktor abgestürzt und dann von Zug gestreift

Ein spektakulärer Unfall passierte am späten Freitagnachmittag in Patsch in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land). Dort stürzte ein Traktor ab und kam neben der Bahngleise der Brennerstrecke zu liegen.
Das Unglück ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Ersten Informationen kam es aus noch unbekannter Ursache zum Absturz eines Traktors in Richtung der ÖBB-Bahngleise.
Zugpassagiere nicht verletzt
Der total beschädigte Traktor blieb direkt neben den Gleisen liegen, ein heran nahender Zug streifte das Gefährt. Während den Zugpassagieren offenbar nichts passierte, wurde der Lenker des Traktors schwer verletzt.
Bahnstrecke vorübergehend gesperrt
Der Notarzthubschrauber flog die Person in die Innsbrucker Klinik. Die Bahnstrecke war für einige Zeit gesperrt.
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