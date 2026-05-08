Kinder mit Behinderungen dürfen länger zur Schule

Wiederkehr versprach nun, „so bald wie möglich“ ein Reformpaket im Parlament zu verabschieden. Eltern dürften nicht mehr in eine Bittstellerrolle kommen. Es sei auch keine „Sozialromantik“, allen Kindern gute Bildung zu ermöglichen, sondern eine Investition in den gesellschaftlichen Zusammenhalt und „die Fachkräfte von morgen“. Drängende Themen seien derzeit auch eine einheitliche Schulassistenz, die Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals und kleinere Klassen für Kinder etwa aus dem Autismusspektrum.