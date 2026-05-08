Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Warnung vor Eskalation

Iran: „Glückstreffer“ wäre gefährlicher Wendepunkt

Außenpolitik
08.05.2026 22:00
Die Weltwirtschaft knabbert am Nadelöhr der Straße von Hormuz – ein einziger Treffer könnte die ...
Die Weltwirtschaft knabbert am Nadelöhr der Straße von Hormuz – ein einziger Treffer könnte die Lage dabei sogar noch weiter verschärfen.(Bild: AFP/-)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Krieg zwischen den USA und dem Iran steckt in einer heiklen Zwischenphase. Während offiziell weiter eine Waffenruhe gilt, kam es in der Nacht auf Freitag erneut zu gegenseitigen Angriffen. Während beide Seiten betonen, keinen offenen Großkrieg anzustreben, warnen Experten vor einer hochgefährlichen Dynamik. Denn schon ein einzelner Treffer könnte die Lage völlig außer Kontrolle geraten lassen.

0 Kommentare

Der österreichische Politologe Klemens Fischer von der Universität zu Köln zeichnet gegenüber dem Nachrichtensender n-tv ein düsteres Bild der aktuellen Lage. Zwar halte die Waffenruhe bislang überraschend stabil, dennoch sei die Situation extrem fragil. „Ein Glückstreffer könnte die komplette Eskalation auslösen“, warnt Fischer.

„Ein einziger Schuss“ könnte alles verändern
Besonders gefährlich sei laut Fischer, dass beide Seiten derzeit ihre Grenzen austesten würden. Große Angriffe seien zuletzt zwar ausgeblieben, kleinere militärische Aktionen und Provokationen hätten aber nicht aufgehört. So wertet er auch die jüngsten US-Angriffe auf Ziele in Teheran als „Teileskalation“.

Noch reagierte der Iran vergleichsweise zurückhaltend. Genau darin sieht Fischer allerdings keinen Grund zur Entwarnung. Gegenüber n-tv erklärt der Politologe, eine Eskalation könne „innerhalb von einem einzigen Angriff passieren“.

Als Beispiel nennt er einen möglichen Treffer gegen ein amerikanisches Kriegsschiff oder einen besonders schweren Schlag gegen Ziele in Teheran. „Das wäre etwas, das wirklich nach einem einzigen Schuss die komplette Eskalation auslösen kann“, so Fischer.

Beide Seiten wollen offenen Krieg vermeiden
Trotz der gegenseitigen Angriffe sieht der Politologe derzeit aber Anzeichen dafür, dass weder Washington noch Teheran an einer völligen Eskalation interessiert seien. Die Waffenruhe funktioniere „relativ besser, als man es sich hätte erwarten können“.

Zitat Icon

Sehr zynisch gesagt, wäre eine solche Friedensvereinbarung für den Iran beinahe eine Verbesserung.

Politologe Klemens Fischer

Bild: Klemens Fischer, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Auch die aktuellen Entwicklungen deuten darauf hin, dass parallel weiter an einer politischen Lösung gearbeitet wird. US-Außenminister Marco Rubio erwartet noch am Freitag eine Antwort Teherans auf einen neuen US-Vorschlag zur Beendigung des Kriegs. Die einseitige Absichtserklärung umfasst laut US-Angaben 14 Punkte und soll einen Rahmen für zunächst 30-tägige Verhandlungen schaffen.

Diskutiert werden dabei unter anderem Lockerungen der US-Sanktionen, die Zukunft der Straße von Hormuz sowie mögliche Vereinbarungen zum iranischen Atomprogramm.

Die Karte zeigt die geografische Lage der Straße von Hormuz zwischen Iran, Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie hebt die Nähe zum Persischen Golf und Arabischen Meer hervor. Der Titel weist auf eine angespannte Situation hin, nachdem Iran ein US-Marineschiff beschossen hat. Quelle: APA.

Trump will als Sieger dastehen
US-Präsident Donald Trump betonte trotz der nächtlichen Angriffe erneut, die Waffenruhe sei weiter in Kraft. Gleichzeitig drohte er dem Iran mit noch härteren Militärschlägen, sollte keine Einigung zustande kommen.

Für Fischer verfolgt Trump dabei auch ein innenpolitisches Ziel. Der Präsident müsse die Hoffnung auf ein Friedensabkommen aufrechterhalten, „denn wir sehen sofort die Reaktionen an der Börse“. Trump wolle sich als jener Politiker präsentieren, der Frieden erzwingt und diktiert.

Der Iran wiederum versuche laut Fischer, seine bisherigen Positionen zu sichern, ohne dabei wie ein Verlierer auszusehen. Eine Kapitulation würde für das Mullah-Regime womöglich das eigene Ende bedeuten.

Regime sogar stabilisiert – bittere Aussichten für Bevölkerung
Besonders brisant ist Fischers Einschätzung möglicher Friedensfolgen. „Sehr zynisch gesagt“, wäre eine Einigung für den Iran unter Umständen sogar eine Verbesserung der eigenen Lage. Sollte das Regime trotz des Kriegs an der Macht bleiben und internationale Zugeständnisse erreichen, könnte es gestärkt aus dem Konflikt hervorgehen.

Lesen Sie auch:
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
08.05.2026
Laut Medienbericht:
Verärgerte Saudis torpedieren Trumps Hormuz-Pläne
07.05.2026
Uran doch Thema?
USA wollen jetzt 30 Tage mit dem Iran verhandeln
06.05.2026

Für die iranische Opposition wäre das laut Fischer hingegen „definitiv eine Katastrophe“. Israel wiederum könne bestenfalls einige Jahre Stabilität gewinnen. Die USA hätten trotz ihrer militärischen Überlegenheit bislang hingegen „nicht wirklich viel erreicht“.

Währenddessen bleibt die Lage im Persischen Golf angespannt. Das iranische Militär wirft den USA vor, einen Öltanker, ein weiteres Schiff sowie zivile Gebiete angegriffen zu haben. Washington spricht dagegen von Selbstverteidigung nach iranischen Attacken. Bei einem Angriff auf ein iranisches Frachtschiff sollen laut iranischen Angaben zehn Seeleute verletzt worden sein, fünf weitere werden vermisst.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
08.05.2026 22:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
278.566 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
238.188 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
100.481 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1283 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
956 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
549 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Mehr Außenpolitik
Neue Regelung ab 2027?
Kinder mit Behinderungen dürfen länger zur Schule
„Ort der Stabilität“
Österreicher sehen laut Umfrage Vorteile durch EU
„Kugeln am Himmel“
USA veröffentlichen streng geheime UFO-Akten
Warnung vor Eskalation
Iran: „Glückstreffer“ wäre gefährlicher Wendepunkt
Gilt ab Samstag
Ukraine: Trump kündigt dreitägige Waffenruhe an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf