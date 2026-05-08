Iran: „Glückstreffer“ wäre gefährlicher Wendepunkt

Der Krieg zwischen den USA und dem Iran steckt in einer heiklen Zwischenphase. Während offiziell weiter eine Waffenruhe gilt, kam es in der Nacht auf Freitag erneut zu gegenseitigen Angriffen. Während beide Seiten betonen, keinen offenen Großkrieg anzustreben, warnen Experten vor einer hochgefährlichen Dynamik. Denn schon ein einzelner Treffer könnte die Lage völlig außer Kontrolle geraten lassen.