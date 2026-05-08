Bub im Sand erstickt: Aufsichtspflicht eingehalten

Zudem gebe es auch keine Hinweise darauf, dass die Aufsichtspflicht verletzt wurde, sagte er weiter. Das Obduktionsergebnis bestätigte die bisherigen Erkenntnisse, dass der kleine Bub allein beim Spielen im Garten in eine hilflose Lage geraten war. Er fiel in ein Sandloch, das er selbst gebuddelt hatte. Die Mutter fand ihren ohnmächtigen Sohn und alarmierte die Rettung.