Die Arbeit im Nationalrat ist ein großes Theater

Als ein Ausgangspunkt dienten Regisseurin Monika Klengel und dem Team unter anderem auch der Klassiker „Die letzten Tage der Menschheit“: „Karl Kraus hat dafür damals ja quasi den Alltag abgeschrieben und aus O-Tönen seiner Gegenwart eine literarische Welt gebaut.“ Genau das Gleiche machen sie nun auch – nur halt mit den Nationalratssitzungen der letzten eineinhalb Jahre. Genau seit die aktuelle Regierung im Amt ist.