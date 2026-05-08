16-Jähriger trifft! Baidoos Lens wahrt Titelchance

Zum Matchwinner avancierte mit Mezian Soares ein 16-Jähriger, der bei seinem Debüt wenige Sekunden nach seiner Einwechslung traf. Das Goldtor fiel in der 79. Minute. Dadurch wurde der Abstieg von Nantes besiegelt, der Club muss neben Schlusslicht FC Metz fix den schweren Gang in die 2. Liga antreten.