Frau (80) zündete Baumschnitt an: Feuerwehreinsatz

Es war am Freitag gegen 15 Uhr, als die einheimische Altbäuerin in Zellberg auf die Idee kam, vermutlich die Überreste eines Baumschnitts neben ihrem Bauernhof zu verbrennen. Dabei entstand starke Rauchentwicklung, die nicht unbemerkt blieb. Die Feuerwehr wurde alarmiert.