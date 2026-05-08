Frau (80) zündete Baumschnitt an: Feuerwehreinsatz

Ausgerechnet bei dieser Trockenheit verbrannte eine 80-Jährige im Zellberg im Tiroler Zillertal Baumschnitt neben ihrem Bauernhaus. Daraus entstand ein Brand, der zum Glück rasch gelöscht werden konnte.
Es war am Freitag gegen 15 Uhr, als die einheimische Altbäuerin in Zellberg auf die Idee kam, vermutlich die Überreste eines Baumschnitts neben ihrem Bauernhof zu verbrennen. Dabei entstand starke Rauchentwicklung, die nicht unbemerkt blieb. Die Feuerwehr wurde alarmiert.
Brand rasch erfolgreich bekämpft
Die Feuerwehr Zell am Ziller rückte mit elf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an. Den Feuerwehrleuten gelang es, den Brand innerhalb kurzer Zeit zu löschen, Verletzte gab es keine. Nicht auszudenken, was bei dieser Trockenheit hätte alles passieren können.
Rechtliche Folgen
Die 80-Jährige bekommt jetzt jedenfalls eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft.
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