Joker-Duo rettet Wacker im Gipfeltreffen

Schwaz will Ticket für ÖFB-Cup absichern

In Kitzbühel steigt am Samstag das „kleine“ Derby gegen Schwaz. „Das wird ein hartes Spiel, aber wir wollen Kitzbühel auf Abstand halten, damit wir unsere Chance auf den dritten ÖFB-Cup-Platz wahren“, sagte Schwaz-Trainer Akif Güclü. Falls Wacker heuer ins Tiroler Cup-Finale kommt, würde sogar ein vierter Startplatz zur Verfügung stehen. „Damit beschäftige ich mich nicht. Wir wollen das aus eigener Kraft schaffen.“ Nach der Niederlage gegen Imst will Kitzbühel-Trainer Michael Baur „zurück auf die Siegerstraße“.