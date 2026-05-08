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2:1-Sieg gegen Imst

Joker-Duo rettet Wacker im Gipfeltreffen

Sport
08.05.2026 21:55
Wacker-Trainer Sebastian Siller konnte sich über einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Imst ...
Wacker-Trainer Sebastian Siller konnte sich über einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Imst freuen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Norbert Niederacher
Porträt von Martin Taxer
Von Norbert Niederacher und Martin Taxer

Der FC Wacker marschiert weiter Richtung 2. Liga. Die Innsbrucker festigten am Freitag mit einem 2:1-Sieg gegen Imst die Tabellenführung in der Regionalliga West. Nach einem 0:1-Pausenrückstand retteten die eingewechselten Rami Tekir (78.) und Anderson Rodriguez (94.) den Erfolg.

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Mit Wacker und Imst trafen am Freitag in der 28. Westliga-Runde die besten Tiroler Amateur-Teams aufeinander. Das Gipfeltreffen lockte mehr als 4200 Zuschauer ins Tivoli. Und die Innsbrucker Fans kamen im Schlager mit einem 2:1 (0:1)-Sieg auf ihre Rechnung. Wacker machte damit einen weiteren Schritt Richtung Titel und Aufstieg in die 2. Liga

Die Wacker-Anhänger mussten aber lange zittern. Benjamin Kraft hatte nach Patzer von Wacker-Goalie Lukas Tauber die Oberländer früh in Führung gebracht (15.). Die Siller-Elf lief lange vergeblich diesem Rückstand nach.

Nach der Gelb-Roten für Christoph Eller (70.) waren die Hausherren überlegen. Trainer Sebastian Siller trieb seine Elf zu einer Schluss-Offensive an. Die „Joker“ Ramir Tekir (79.) und Anderson Rodriguez (94.) sorgten für die späte Erlösung.

Kufstein im Ländle
Im Frühjahr zeigt Kufstein unter Trainer Ronny Gercaliu wieder gute Leistungen (zwei Siege) im Gepäck zurück, am Samstag geht es für die Festungsstädter nach Vorarlberg. „Dornbirn ist daheim sehr stark, wir wollen uns weiterentwickeln und im Ländle Punkte mitnehmen“, zeigte sich Gercaliu kämpferisch.

Schwaz will Ticket für ÖFB-Cup absichern
In Kitzbühel steigt am Samstag das „kleine“ Derby gegen Schwaz. „Das wird ein hartes Spiel, aber wir wollen Kitzbühel auf Abstand halten, damit wir unsere Chance auf den dritten ÖFB-Cup-Platz wahren“, sagte Schwaz-Trainer Akif Güclü. Falls Wacker heuer ins Tiroler Cup-Finale kommt, würde sogar ein vierter Startplatz zur Verfügung stehen. „Damit beschäftige ich mich nicht. Wir wollen das aus eigener Kraft schaffen.“ Nach der Niederlage gegen Imst will Kitzbühel-Trainer Michael Baur „zurück auf die Siegerstraße“.

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