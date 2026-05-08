Schlug alle Männer: US-Läuferin schrieb Geschichte

Gewinnerin: „Mindset wichtig“

Gegenüber der „BBC“ sagte Entrekin später im Interview: „Bei einem Wettkampf wie diesem kommt es auf so viel mehr als nur auf die körperliche Fitness an.“ Die eigene Einstellung und die Fähigkeit, mit Stress umzugehen, seien unheimlich wichtig, so die Gewinnerin. „Mindestens genauso wichtig wie die körperliche Fitness.“ Daher, so meinte Entrekin, seien die Voraussetzungen bei so einem Wettkampf „viel ausgeglichener“.