Florentina Holzinger überzeugt mit der Wasserkraft

Denn so Holzinger: Wie die natürliche Reinigung der Lagune durch das steigende und sinkende Wasser der Gezeiten, so funktioniert auch die Wasserwelt und ihr nachgestellter Reinigungskreislauf im Pavillon. Gemeint als Besinnen auf die Natur, die durch den Mensch gefährdet ist. Die eindrucksvolle Installation führt die Dualismen von Reinheit und Verschmutzung performativ vor.