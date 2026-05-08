Titelverteidiger Straka fällt in Charlotte zurück

Der nach dem Auftakt auf Rang drei gelegene Golf-Profi kam nach einer 66 zum Auftakt bloß auf eine 73er-Runde. Damit lag er zumindest vorerst außerhalb der Top Ten, die Runde war aber noch nicht beendet. Nach fünf Birdies am Vortag gelangen dem 33-Jährigen diesmal deren vier, ihm unterliefen aber auch drei Bogeys und ein Doppel-Bogey. Damit blieb er eins über Par.