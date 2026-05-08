Österreicher sehen laut Umfrage Vorteile durch EU

Auf die Frage, wofür Brüssel das meiste Geld aufwenden sollte, sieht der größte Anteil der befragten Österreicherinnen und Österreicher (46 Prozent) den höchsten Bedarf in der Sozial-, Arbeits- und Gesundheitspolitik. Österreich befindet sich damit in einer Gruppe mit Griechenland, Portugal, Spanien, Bulgarien, Slowakei, Slowenien, Estland und Kroatien. Die größte Gruppe der Mitgliedstaaten von immerhin zwölf Ländern, mit Dänemark an der Spitze (60 Prozent), will das Budget lieber in den Verteidigungs- und Sicherheitsbereich fließen lassen.