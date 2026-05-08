Österreicher sehen laut Umfrage Vorteile durch EU

Ungefähr sechs von zehn Befragten (58 Prozent) sind der Ansicht, dass Österreich von der EU-Mitgliedschaft profitiert. Das geht aus einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde. 38 Prozent sehen Österreich hingegen eher im Nachteil.
Auf die Frage, wofür Brüssel das meiste Geld aufwenden sollte, sieht der größte Anteil der befragten Österreicherinnen und Österreicher (46 Prozent) den höchsten Bedarf in der Sozial-, Arbeits- und Gesundheitspolitik. Österreich befindet sich damit in einer Gruppe mit Griechenland, Portugal, Spanien, Bulgarien, Slowakei, Slowenien, Estland und Kroatien. Die größte Gruppe der Mitgliedstaaten von immerhin zwölf Ländern, mit Dänemark an der Spitze (60 Prozent), will das Budget lieber in den Verteidigungs- und Sicherheitsbereich fließen lassen.
Ausreißer finden sich mit Irland (59 Prozent für Wohnbau), Schweden (59 Prozent für Umwelt- und Klimaschutz), Malta (50 Prozent für Bildung, Jugend und Medien) und Italien (37 Prozent für Wissenschaft und Innovation). Im europaweiten Schnitt sehen 73 Prozent der Befragten die EU als „Ort der Stabilität in einer unruhigen Welt“. Acht von zehn Personen (81 Prozent) sprechen sich für eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU aus. Das ist der höchste Wert seit 20 Jahren.
„Konkreter Nutzen für Alltag“
„Immer mehr Österreicherinnen und Österreicher erkennen, welchen konkreten Nutzen die EU für ihren Alltag bringt – von Reisen ohne Grenzkontrollen über Roaming ohne Zusatzkosten bis hin zu Arbeitsplätzen durch den Binnenmarkt“, kommentierte Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP). Man müsse sich bewusst machen, dass diese Errungenschaften nicht selbstverständlich seien. Es brauche ein Europa, das selbstbewusst auftrete und seine Interessen auch auf der Weltbühne durchsetze, sagte die Ministerin.
In der Umfrage wurde auch das Verhältnis der Europäerinnen und Europäer zu den USA abgefragt. Drei Viertel blicken demnach negativ auf die Vereinigten Staaten. Fast jede vierte Person (24 Prozent) hat noch eine positive Meinung. Zum Vergleich: 83 Prozent der Befragten haben eine negative Meinung von Russland, 61 Prozent von China und 41 Prozent von Indien. Insgesamt wurden zwischen Mitte März und Anfang April 26.000 Menschen in allen EU-Ländern befragt.
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