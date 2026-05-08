Comeback von Purtscheller bei 0:3-Heimniederlage

Lilli Purtscheller hat am Freitag in der deutschen Fußball-Bundesliga ihr Comeback gegeben. Die
22-jährige ÖFB-Teamspielerin kam nach überstandenem zweiten Kreuzbandriss bei der 0:3-Niederlage der SGS Essen beim 1. FC Nürnberg ab der 75. Minute zum Zug.
Ihr 43. Einsatz im Oberhaus war der erste in dieser Saison, nach der sie zum Ligakonkurrenten Werder Bremen wechseln wird. Essen, für das sie seit 2023 spielt, steht als zweiter Absteiger neben Carl Zeiss Jena so gut wie fest.
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