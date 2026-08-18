„Gefahr im Verzug“: Desolater Reisebus gestoppt

Sowohl die Betriebs- als auch die Feststellbremse wiesen schwerwiegende, lebensgefährliche Defekte auf. Zudem befanden sich vier Reifen in einem Zustand, der eine sichere Weiterfahrt unmöglich machte. Das Fahrzeug war eine tickende Zeitbombe – für die rund 30 Insassen und alle anderen Verkehrsteilnehmer. Aufgrund dieser akuten Bedrohung für die griffen die Beamten sofort hart durch und beendeten die Fahrt.