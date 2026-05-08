Erster Eisbullen-Neuzugang ist kein Unbekannter

Die Eisbullen haben den ersten neuen Stürmer für die kommende Saison an Land gezogen. Mit Adam Brooks wechselt ein offensivstarker Kanadier mit NHL-Erfahrung von Schwesterklub München in die Mozartstadt. In der DEL sammelte der 30-Jährige zuletzt in 81 Spielen starke 67 Scorerpunkte.
Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächer – nun ist es fix! ICE Hockey League-Klub Salzburg gab die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison bekannt. Und der Stürmer ist in der Organisation kein Unbekannter.
Adam Brooks wechselt von Schwesterklub München in die Mozartstadt. Die vergangenen zwei Jahre verbrachte der Kanadier an der Isar, steuerte für die Bayer in 81 Spielen 67 Punkte (24 Tore, 43 Assists) bei. Davor stand er 312-mal in der American Hockey League (Lehigh Valley, Henderson, Toronto) und 45-mal in der National Hockey League (Toronto, Montreal, Vegas) auf dem Eis. Der 30-Jährige bringt einiges an Erfahrung mit.
Ich kann als Stürmer die meisten Positionen bekleiden und würde mich als intelligenten Spieler mit einer starken Arbeitsmoral und viel Ausdauer bezeichnen
Adam Brooks
„Da ich das Red Bull-Programm bereits aus meiner Zeit in München kenne und meine aktuellen Teamkollegen mir vom Team in Salzburg erzählt hatten, war es für mich eine großartige Chance, in einem Meisterschaftsteam zu spielen. Wenn ein Team vier Jahre in Folge gewinnt, weiß man natürlich, dass es einen starken Kern hat, der weiß, wie man arbeitet, sich vorbereitet und gewinnt“, erklärte der Flügelspieler, der auch als Center eingesetzt werden kann. Der seinen Spielstil so beschreibt: „Ich denke, ich kann als Stürmer die meisten Positionen bekleiden und würde mich als intelligenten Spieler mit einer starken Arbeitsmoral und viel Ausdauer bezeichnen. Ich habe ein Gespür für die richtige Position auf dem Eis, auch die Schnelligkeit mit dem Puck und im Forechecking zählen zu meinen Fähigkeiten.“
Auch Bulls-Manager Helmut Schlögl, ist erfreut: „Wir freuen uns sehr, dass sich Adam für einen Verbleib in der Red Bull Familie entschieden hat. Er verfügt über sehr großes Talent, ist ein hervorragender Skater mit hoher Geschwindigkeit und bringt eine ausgezeichnete Arbeitseinstellung mit. Neben seinen sportlichen Qualitäten überzeugt er vor allem durch seinen einwandfreien Charakter. Zudem kennt er unser Spielsystem bereits in- und auswendig, was die Integration enorm erleichtern wird.“
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