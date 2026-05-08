Erster Eisbullen-Neuzugang ist kein Unbekannter

„Da ich das Red Bull-Programm bereits aus meiner Zeit in München kenne und meine aktuellen Teamkollegen mir vom Team in Salzburg erzählt hatten, war es für mich eine großartige Chance, in einem Meisterschaftsteam zu spielen. Wenn ein Team vier Jahre in Folge gewinnt, weiß man natürlich, dass es einen starken Kern hat, der weiß, wie man arbeitet, sich vorbereitet und gewinnt“, erklärte der Flügelspieler, der auch als Center eingesetzt werden kann. Der seinen Spielstil so beschreibt: „Ich denke, ich kann als Stürmer die meisten Positionen bekleiden und würde mich als intelligenten Spieler mit einer starken Arbeitsmoral und viel Ausdauer bezeichnen. Ich habe ein Gespür für die richtige Position auf dem Eis, auch die Schnelligkeit mit dem Puck und im Forechecking zählen zu meinen Fähigkeiten.“