Was halten Sie von einem EU-Beitritt von Kanada?

Es klingt nach einem Witz, könnte mit ein paar Gesetzesänderungen aber tatsächlich möglich sein: Der EU-Beitritt von Kanada. Was würden Sie davon halten, wenn Kanada Teil der Europäischen Union werden würde? Teilen Sie Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!
Aktuellen Umfragen zufolge würden fast 60 Prozent der Kanadier den EU-Beitritt ihres Landes befürworten. Auch der kanadische Premierminister Mark Carney liebäugelt mit dieser Idee. Für die derzeitigen EU-Länder könnte Kanada ein stabiler und seriöser Partner darstellen.
Ihre Meinung ist gefragt!
Was halten Sie von diesem Vorschlag? Welche Auswirkungen hätte der kanadische EU-Beitritt auf die österreichische Bevölkerung? Welche Argumente sprechen für oder gegen den Beitritt? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
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