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Was halten Sie von einem EU-Beitritt von Kanada?

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07.05.2026 17:00
Der kanadische Premierminister Mark Carney richtet seinen Blick auf die Europäische Union.
Der kanadische Premierminister Mark Carney richtet seinen Blick auf die Europäische Union.(Bild: APA/ASSOCIATED PRESS)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Es klingt nach einem Witz, könnte mit ein paar Gesetzesänderungen aber tatsächlich möglich sein: Der EU-Beitritt von Kanada. Was würden Sie davon halten, wenn Kanada Teil der Europäischen Union werden würde? Teilen Sie Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!

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Aktuellen Umfragen zufolge würden fast 60 Prozent der Kanadier den EU-Beitritt ihres Landes befürworten. Auch der kanadische Premierminister Mark Carney liebäugelt mit dieser Idee. Für die derzeitigen EU-Länder könnte Kanada ein stabiler und seriöser Partner darstellen. 


Ihre Meinung ist gefragt!
Was halten Sie von diesem Vorschlag? Welche Auswirkungen hätte der kanadische EU-Beitritt auf die österreichische Bevölkerung? Welche Argumente sprechen für oder gegen den Beitritt? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

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