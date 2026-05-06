Dürre, Gewitter, Hitze: Wie gehen Sie damit um?

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Freuen Sie sich auf die nächsten warmen Tage? Haben Sie irgendwelche Ausflüge geplant? Oder machen Sie sich aufgrund der Trockenheit eher Gedanken um die Natur und Ihre Pflanzen? Wie gehen Sie persönlich mit den Wetterkapriolen um? Haben Sie spezielle Tipps für andere Leser?

Wir sind gespannt auf Ihre Ideen und freuen uns auf Ihre Kommentare!