Dürre, Gewitter, Hitze: Wie gehen Sie damit um?

Nach der Rekord-Trockenheit im März und April stehen uns jetzt die ersten Gewitter bevor. Gleich danach gehen die Temperaturen aber wieder nach oben und am Wochenende soll das Thermometer sogar bis zu 30 Grad zeigen. Wie bereiten Sie sich auf das wechselhafte Wetter vor? Diskutieren Sie mit!
Während die Natur schon sehnsüchtig auf die nächsten ergiebigen Regenfälle wartet, freuen sich viele Menschen auf die ersten wirklich warmen Tage. Bei Rekordwerten von bis zu 30 Grad sind bei vielen Lesern Ausflüge auf dem Programm.
Doch Landwirte melden bereits erste Schäden aufgrund der Dürre, und in einigen Gemeinden steigt auch der Zweifel um die Versorgungssicherheit, da durch private Poolbefüllungen und übermäßiges Bewässern des eigenen Gartens die Lage noch verschärft wird.
Teilen Sie uns Ihre Meinung mit!
Freuen Sie sich auf die nächsten warmen Tage? Haben Sie irgendwelche Ausflüge geplant? Oder machen Sie sich aufgrund der Trockenheit eher Gedanken um die Natur und Ihre Pflanzen? Wie gehen Sie persönlich mit den Wetterkapriolen um? Haben Sie spezielle Tipps für andere Leser?
Wir sind gespannt auf Ihre Ideen und freuen uns auf Ihre Kommentare!
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