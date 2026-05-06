Bayern vs. PSG: Wer zieht ins Finale ein?

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Vereine vor einer Woche gehört für viele Fans zu den besten Fußballspielen, die sie jemals gesehen haben. Noch nie wurden in einem Champions League-Spiel neun (!) Tore in einem Match geschossen. Somit ist Spannung garantiert, denn keine der beiden Mannschaften wird sich kampflos geschlagen geben.