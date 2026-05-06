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Bayern vs. PSG: Wer zieht ins Finale ein?

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06.05.2026 18:00
Konrad Laimer wird bei den Bayern wieder für rot-weiß-rote Unterstützung sorgen.
Konrad Laimer wird bei den Bayern wieder für rot-weiß-rote Unterstützung sorgen.(Bild: EPA/YOAN VALAT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Heute steigt um 21 Uhr MEZ das Champions League-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und dem Vorjahressieger Paris Saint-Germain. Das Hinspiel hat mit 5:4 für Furore gesorgt und somit steht einem spannenden Fußballabend nichts mehr im Wege. Wem drücken Sie die Daumen und wer schafft den Einzug ins Finale? Diskutieren Sie mit!

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Das erste Aufeinandertreffen der beiden Vereine vor einer Woche gehört für viele Fans zu den besten Fußballspielen, die sie jemals gesehen haben. Noch nie wurden in einem Champions League-Spiel neun (!) Tore in einem Match geschossen. Somit ist Spannung garantiert, denn keine der beiden Mannschaften wird sich kampflos geschlagen geben.

Wer wird gewinnen?
Wem werden Sie heute die Daumen drücken? Welches Team hat Ihrer Meinung nach die besten Chancen auf den Sieg und warum? Sowohl Bayern als auch PSG müssen auf verletzte Spieler verzichten, kann das den Unterschied ausmachen? Wie wird das Spiel ausgehen? 

Wir freuen uns auf Ihre Einschätzungen dazu in den Kommentaren!

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