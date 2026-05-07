Kommt Österreich je wieder ins Europacupfinale?

Warum schneiden österreichische Mannschaften im internationalen Vergleich meist vergleichsweise bescheiden ab? Was muss von Verband und Vereinen getan werden, um auf der europäischen Fußballbühne wieder Fuß fassen zu können? Denken Sie, dass es jemals wieder einen österreichischen Finalteilnehmer geben wird?



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