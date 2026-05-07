Kommt Österreich je wieder ins Europacupfinale?

Während Ende Mai die größten Fußball-Turniere Europas in die entscheidende Phase gehen, muss der heimische Fußball seit rund 30 Jahren auf eine Finalteilnahme warten. Unsere Frage des Tages vom 7. Mai lautet: „Kommt ein österreichisches Team jemals wieder in ein Europacup-Finale?“
Warum schneiden österreichische Mannschaften im internationalen Vergleich meist vergleichsweise bescheiden ab? Was muss von Verband und Vereinen getan werden, um auf der europäischen Fußballbühne wieder Fuß fassen zu können? Denken Sie, dass es jemals wieder einen österreichischen Finalteilnehmer geben wird?
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