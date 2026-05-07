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Frage des Tages

Kommt Österreich je wieder ins Europacupfinale?

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07.05.2026 11:22
Heiße Duelle mit europäischen Spitzenmannschaften sind für die Teams der Österreichischen ...
Heiße Duelle mit europäischen Spitzenmannschaften sind für die Teams der Österreichischen Bundesliga zur Seltenheit geworden.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Während Ende Mai die größten Fußball-Turniere Europas in die entscheidende Phase gehen, muss der heimische Fußball seit rund 30 Jahren auf eine Finalteilnahme warten. Unsere Frage des Tages vom 7. Mai lautet: „Kommt ein österreichisches Team jemals wieder in ein Europacup-Finale?“

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Warum schneiden österreichische Mannschaften im internationalen Vergleich meist vergleichsweise bescheiden ab? Was muss von Verband und Vereinen getan werden, um auf der europäischen Fußballbühne wieder Fuß fassen zu können? Denken Sie, dass es jemals wieder einen österreichischen Finalteilnehmer geben wird?

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