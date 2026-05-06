Grüne verärgert über Landesstrategie bei TBC

„Wollen die Grünen das?“

Der zuständige Landesrat Christian Gantner (ÖVP) bestätigt, dass derzeit fünf Höfe wegen TBC gesperrt sind. Die grüne Kritik will er in dieser Form aber nicht gelten lassen. So wurde das TBC-Bekämpfungsprogramm im Rahmen eines EU-Audits umfassend geprüft – und die Europäischen Kommission hätte diesem Programm ein glattes „Sehr gut“ ausgestellt und keinerlei Verbesserungsempfehlungen abgegeben. Bei der von den Grünen empfohlenen Einstellung der Wildtierfütterung zeigt sich der Landesrat zurückhaltend. Er glaubt, dass das plötzliche Ende der Fütterung für viele Tiere ein qualvolles Ende bedeuten würde. „Ich wundere mich, dass die Grünen das wollen“, erlaubte er sich einen kleinen Seitenhieb auf den ehemaligen Koalitionspartner. Er setzt daher auf die derzeit laufende Überarbeitung der wildökologischen Raumplanung. In diesem Rahmen soll ein Stopp der Fütterung geprüft werden. Der aufwändige Prozess wurde bereits gestartet, mit Ergebnissen kann erst 2027 gerechnet werden.