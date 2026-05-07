Vorarlberger lässt den Kitzbüheler Ski Club hoffen

Selbstvertrauen kam früh

Eine Zusammenarbeit, die immer mehr Früchte trägt. „Ich hatte schon im vergangenen Sommer eine sehr gute Vorbereitung“, blickt der Fischer-Pilot zurück. „Beim Auftakt am Pass Thurn bin ich zwar zweimal raus, habe aber gemerkt, dass ich sehr schnell bin.“ Etwas, das er wenig später mit seinem ersten Sieg auf FIS-Ebene in Hochfügen bestätigte. „Danach war Selbstvertrauen da und es ging alles relativ locker von der Hand.“ Einem Sieg im FIS-Riesentorlauf am Hochficht folgten Silber (RTL) und Bronze (Slalom) bei den österreichischen Juniorenmeisterschaften, die Nominierung für die Junioren-Weltmeisterschaft in Narvik und die Aufnahme in den ÖSV-C-Kader.