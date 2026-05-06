Couragierte Rentnerin stoppt E-Bike-Dieb

Auto-Kennzeichen gemerkt

Der Angeklagte packte daraufhin die Frau brutal an beiden Handgelenken und hielt sie fest. „Ich habe mich gewehrt, hatte aber gar keine Chance gegen ihn.“ Der Vorfall verfolgt die Rentnerin bis heute. Vor Gericht schildert sie sichtlich emotional ihre Angst: „Mir wäre fast lieber, ich hätte es nicht beobachtet.“ Sie leide seitdem unter Schlafstörungen und fürchte, „dass der Mann wieder kommt“. Vor dem Prozess habe sie zwei Nächte nicht geschlafen. Die gestohlenen Räder tauchten kurz danach wieder auf – als dem Täter die Sache zu heiß wurde, verriet er der Polizei anonym den Standort. Auf die Schliche kam die Exekutive dem dreisten Dieb aber dennoch – die wehrhafte Pensionistin hatte sich nämlich das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs gemerkt und die Polizei alarmiert.