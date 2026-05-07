Sohn bedroht Vater, fordert Geld – nun Einweisung

Mit Tod bedroht und zu Boden gerungen

Auch an einen weiteren Vorfall im vergangenen Dezember könne er sich kaum erinnern. Damals soll er seinen Vater in einem Supermarkt abgefangen und Geld gefordert haben – verbunden mit einer Todesdrohung. Besonders entschieden weist der Mann den Vorwurf zurück, er habe später seinen Vater in der Wohnung zu Boden geworfen und mit dem Knie fixiert, um Geld zu erpressen. Zwar sei er damals „aufgewühlt“ gewesen, doch es sei ihm nur um seine Mutter und deren Pflegegeld gegangen. „Mein Vater händigte es ihr nie vollständig aus“, behauptet er.