Pferd an Anhänger mitgeschleift: Zeugen gesucht



Gemeldet wurde der Vorfall am Dienstagabend zwischen 18.30 Uhr und 19.15 Uhr in Mellau, informiert die Polizei. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker war zu dieser Zeit mit einem dunklen Audi SUV und einem angekoppelten Pferdeanhänger vom Mellental in Fahrtrichtung der L200 unterwegs. Aus der vorderen rechten Luke des Anhängers soll dabei der Hinterleib eines Tieres geragt haben, welches von dem Gespann mitgezogen wurde.