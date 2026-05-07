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Mögliche Tierquälerei

Pferd an Anhänger mitgeschleift: Zeugen gesucht

Vorarlberg
07.05.2026 09:00
(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In Mellau (Vorarlberg) kam es am Dienstagabend zu einem mutmaßlichen Fall von Tierquälerei. Der Lenker eines dunklen SUV mit Pferdeanhänger soll ein Tier mitgeschleift haben, das aus einer Luke des Hängers ragte. Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

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Gemeldet wurde der Vorfall am Dienstagabend zwischen 18.30 Uhr und 19.15 Uhr in Mellau, informiert die Polizei. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker war zu dieser Zeit mit einem dunklen Audi SUV und einem angekoppelten Pferdeanhänger vom Mellental in Fahrtrichtung der L200 unterwegs. Aus der vorderen rechten Luke des Anhängers soll dabei der Hinterleib eines Tieres geragt haben, welches von dem Gespann mitgezogen wurde.

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Hinweise an die Exekutive
Die Polizeiinspektion Bezau bittet nun sowohl den verantwortlichen Lenker als auch etwaige Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem dunklen SUV oder dem Vorfall machen können, sich dringend zu melden.

Informationen werden unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8123 entgegengenommen.

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