Lustenau-Leihgabe muss im Austria-Derby zuschauen

Bank statt Kasten

Genau darin sieht Sportdirektor Kirchler das Dilemma. Um möglichen Unstimmigkeiten aus dem Weg zu gehen, soll der Keeper auf der Bank sitzen und dafür Manuel Kalmann im Tor stehen. Offenbar ein „Machtwort“ des Sportdirektors. Gegenüber der „Krone“ bestätigte Nelser-Täubl, dass er am Dienstag erfahren hatte, dass er nicht spielen wird.

„Ich sehe das alles recht nüchtern. Ich bin Torhüter in Salzburg und das ist ein Supergefühl. Wir werden in diesem Spiel vor ausverkauftem Haus alles in die Waagschale werfen was wir draufhaben, aber das wird Lustenau auch. Mal sehen, was am Ende dabei rausschaut.“ Der 21-jährige schwärmt von der Stimmung im Max-Aicher-Stadion, das bereits zwölfmal ausverkauft war.