54-Jähriger verletzte grundlos zwei Frauen schwer

Schockierende Szenen haben sich am Dienstagmorgen in Bregenz abgespielt. Ein Mann ging plötzlich und ohne ersichtlichen Grund auf zwei ihm gänzlich unbekannte Frauen los und verletzte sie schwer. Der 54-jährige mutmaßliche Angreifer wurde gefasst.
Der Mann ging am Morgen zunächst in einer Tiefgarage auf eine der Frauen los. Diese konnte die Attacke abwehren und zu Anrainern flüchten.
Zeugen schritten ein
Kurz darauf habe der Mann im Nahbereich eine weitere Frau angegriffen, zu Boden gebracht und auf diese eingeschlagen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Passanten, die Zeugen der Attacke wurden, griffen ein und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest.
Beide Frauen erlitten bei dem Angriff schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurden ins Spital eingeliefert. Der Verdächtige sei über Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert worden, hieß es.
Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Taten sind noch nicht abgeschlossen.
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