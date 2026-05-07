54-Jähriger verletzte grundlos zwei Frauen schwer

Zeugen schritten ein

Kurz darauf habe der Mann im Nahbereich eine weitere Frau angegriffen, zu Boden gebracht und auf diese eingeschlagen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Passanten, die Zeugen der Attacke wurden, griffen ein und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest.