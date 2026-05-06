Vorarlberg mit Vorreiterrolle bei Alttextilien

„Vorgesehen ist nun, dass künftig mehr Alttextilien im Land gesammelt, weiterverarbeitet und recycelt werden“, erklärte Vonier den Inhalt des gemeinsamen Landtagsantrags. Dies sei nicht nur ökologisch und ökonomisch, sondern auch arbeitsmarktpolitisch sinnvoll, da die meisten „Carlatex“-Mitarbeiter über Arbeitsmarktprogramme beschäftigt wären. „Das Sammeln und Sortieren ist ein besonderer Mehrwert für diejenigen, die wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen wollen.“