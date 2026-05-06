Mehrparteienhaus in Hard stand in Flammen

In der Vorarlberger Gemeinde Hard kam es am Mittwochvormittag zu einem Wohnhausbrand. Ausgangspunkt des Feuers war eine Wohnung im Obergeschoss.
Gegen 10 Uhr herrschte Feueralarm in der Gemeinde Höchst. In einem Mehrparteienhaus war in einer Wohnung im Obergeschoss ein Brand ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich rasch bis zum Dach aus.
Ein Bewohner konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, andere Bewohner waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht in der Immobilie anwesend. Niemand wurde durch den Vorfall verletzt. Die alarmierten Florianijünger konnten die Flammen bald ersticken, auch ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbarwohnungen konnte verhindert werden. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen ist, wurde aber massiv beschädigt. Unklarheit herrscht derzeit noch über die Ursache für den Brand.
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