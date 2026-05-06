Mehrparteienhaus in Hard stand in Flammen

Ein Bewohner konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, andere Bewohner waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht in der Immobilie anwesend. Niemand wurde durch den Vorfall verletzt. Die alarmierten Florianijünger konnten die Flammen bald ersticken, auch ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbarwohnungen konnte verhindert werden. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen ist, wurde aber massiv beschädigt. Unklarheit herrscht derzeit noch über die Ursache für den Brand.