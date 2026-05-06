Grüner Antrag für leistbares Wohnen abgeschmettert

„Derzeit scheitern viele Projekte an Blockaden auf Gemeindeebene – insbesondere durch ÖVP-Bürgermeister. Damit muss Schluss sein“, forderte der grüne Wohnbausprecher Bernie Weber. Als weitere Maßnahme wünschte sich seine Partei verbindliche Zielvorgaben für den Ausbau von gemeinnützigen Wohnungen: Mit einem Bonus-Malus-System sollen Gemeinden, die leistbaren Wohnraum schaffen, unterstützt werden.