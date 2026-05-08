„Logik“ des Doppelmörders: Nur Enkel sollten erben

Die Wirtsleute stehen sichtlich noch unter Schock, es fallen Sätze wie „ich bekomme die Bilder nicht aus dem Kopf“, „wir glaubten, Kinder schießen mit Böllern, aber dann lagen hier die drei Leute am Boden“ oder „zusperren, nein, das geht nicht“. Denn am Wochenende sind die Tische mit Erstkommunionsgruppen und natürlich Muttertagsgästen gut gebucht. Noch während am Donnerstag Ausnahmesituation herrschte, kamen Anfragen, ob am Freitag eh nicht geschlossen ist. „Unser Team hat in dieser Situation gezeigt, wie sehr man zusammenhilft“, ist man froh, den Wahnsinn gemeistert zu haben.