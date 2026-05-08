Ein „Wheelie“ brachte Biker (57) ins Krankenhaus

Übermotiviert oder selbst überschätzt? Ohne Helm machte ein 57-Jähriger aus Scharnstein mit seinem Motorrad einen „Wheelie“. Die hirnlose, weil lebensgefährliche Aktion endete im Spital.
Ein 57-Jähriger lenkte sein Motorrad am Freitag gegen 15.45 Uhr auf der Museumstraße von der Ortschaft Viechtwang kommend Richtung seiner Heimatgemeinde Scharnstein. Bei einem sogenannten „Wheelie“ verlor der Mann, der ohne Helm unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.
Nach Vöcklabruck eingeliefert
Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.
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