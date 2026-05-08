Ein „Wheelie“ brachte Biker (57) ins Krankenhaus

Ein 57-Jähriger lenkte sein Motorrad am Freitag gegen 15.45 Uhr auf der Museumstraße von der Ortschaft Viechtwang kommend Richtung seiner Heimatgemeinde Scharnstein. Bei einem sogenannten „Wheelie“ verlor der Mann, der ohne Helm unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.



Nach Vöcklabruck eingeliefert

Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.