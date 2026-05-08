Streit unter Lkw-Lenker endete mit Verhaftung

Mann kam mit Messer zurück

Doch damit war die Situation noch nicht beendet. Anschließend ging einer der beiden zu seinem Lkw und kam kurz mit einem Messer bewaffnet zurück. Er ging sofort auf seinen Kontrahenten los und versuchte, auf ihn einzustechen. Nur durch die Gegenwehr des Mannes und weil andere Lkw-Lenker eingriffen, konnten ernstere Verletzungen verhindert werden. Das Opfer wurde bei dem Angriff unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.