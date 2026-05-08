Streit unter Lkw-Lenker endete mit Verhaftung

Ein zunächst verbaler Streit auf der Autobahnraststätte in Suben (Oberösterreich) eskalierte am Donnerstag völlig. Einer der beteiligten Lkw-Lenker zückte nämlich ein Messer und attackierte seinen Kontrahenten. Nun sitzt der Mann in der Justizanstalt Ried.
Die wilden Szenen spielten auch am Donnerstag gegen 11.30 Uhr ab. Nach einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen zwei 47-jährigen türkischen Lkw-Lenkern kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Diese konnte jedoch nach kurzer Zeit durch weitere anwesende Personen geschlichtet werden.
Mann kam mit Messer zurück
Doch damit war die Situation noch nicht beendet. Anschließend ging einer der beiden zu seinem Lkw und kam kurz mit einem Messer bewaffnet zurück. Er ging sofort auf seinen Kontrahenten los und versuchte, auf ihn einzustechen. Nur durch die Gegenwehr des Mannes und weil andere Lkw-Lenker eingriffen, konnten ernstere Verletzungen verhindert werden. Das Opfer wurde bei dem Angriff unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.
Der Angreifer wurde leicht verletzt und festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried wurde der Mann in die Justizanstalt Ried eingeliefert.
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