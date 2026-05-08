BH-Techniker setzten Helikopter auf Berg instand

Am Donnerstag gelang Technikern die erfolgreiche Reparatur des Fluggeräts. Sie waren eigens zur Landestelle transportiert worden. „Um 15.58 Uhr war der Helikopter wieder in Hörsching“, so Bundesheer-Sprecher Michael Bauer. Weil die Piloten rasch und richtig reagiert hätten, habe für die Besatzung keine Gefahr bestanden.