BH-Techniker setzten Helikopter auf Berg instand

Die Reparatur des Triebwerks des Bundesheer-Hubschraubers „Agusta Bell“ verlief in 1500 Meter Höhe im Toten Gebirge (OÖ) erfolgreich. Experten wurden am Donnerstag zu der Stelle transportiert, wo die Piloten eine erfolgreiche Sicherheitslandung durchgeführt hatten.
Es war ein Triebwerksproblem, das am Mittwochnachmittag die Besatzung eines Bundesheerhelikopters zu einer Landung in 1500 Metern Höhe im Bereich des Schönbergs veranlasst hatte.
Wie berichtet, waren während des Fluges mit der in Hörsching stationierten „Agusta Bell 212“ Warnleuchten aktiv geworden. Die Piloten entschieden sich zu einem Sicherheitsstopp im Gebirge. Das Fluggerät blieb gut bewacht über Nacht auf dem Berg.
Am Donnerstag gelang Technikern die erfolgreiche Reparatur des Fluggeräts. Sie waren eigens zur Landestelle transportiert worden. „Um 15.58 Uhr war der Helikopter wieder in Hörsching“, so Bundesheer-Sprecher Michael Bauer. Weil die Piloten rasch und richtig reagiert hätten, habe für die Besatzung keine Gefahr bestanden.
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