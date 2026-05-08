Polizeihund „Denver“ erschnüffelte eine Plantage

Verdächtiger kooperativ

Dadurch wurde im betroffenen Wohnhaus eine freiwillige Nachschau durchgeführt. Der Verdächtige, ein 64-Jähriger, war von Beginn an kooperativ und führte die Beamten in die Garage, wo sich hinter einem Verbau eine Indoor-Plantage mit 23 Cannabispflanzen befand. Der Mann wurde festgenommen und die Indoor-Plantage samt Utensilien, 23 Cannabispflanzen und 90 g Cannabiskraut sichergestellt. Nach der Einvernahme wurde der 64-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.