Polizeihund „Denver“ erschnüffelte eine Plantage

Das hatte einer das richtige Näschen. In Ried im Innkreis (OÖ) war die Polizei gerade bei einer Hausdurchsuchung, als Schäferhund „Denver“ plötzlich in einem anderen Bereich einen Fund anzeigte. Schnell wurde dann im Haus eines 64-Jährigen eine umfangreiche Cannabisplantage gefunden.
Kräfte des Koordinierten Kriminaldienstes Ried führten schon am Mittwoch 2026 gemeinsam mit Polizisten der Diensthundeinspektion Tumeltsham eine gerichtlich bewilligte Hausdurchsuchung durch. Dabei zeigte der Diensthund „Denver“ im Nahbereich des eigentlichen Einsatzortes einen Fund an. Im Bereich vor dem Wohnhaus war dann schon deutlicher Cannabisgeruch wahrnehmbar.
Verdächtiger kooperativ
Dadurch wurde im betroffenen Wohnhaus eine freiwillige Nachschau durchgeführt. Der Verdächtige, ein 64-Jähriger, war von Beginn an kooperativ und führte die Beamten in die Garage, wo sich hinter einem Verbau eine Indoor-Plantage mit 23 Cannabispflanzen befand. Der Mann wurde festgenommen und die Indoor-Plantage samt Utensilien, 23 Cannabispflanzen und 90 g Cannabiskraut sichergestellt. Nach der Einvernahme wurde der 64-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.
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