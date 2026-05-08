Wenn Wetterschutz fehlt, sind Fahrgäste grantig

Wer bei Regen, Hitze oder Kälte auf den Bus oder die Bim wartet, entwickelt eine intensive Beziehung zu „seiner“ Haltestelle. Und diese ist nicht immer eine „romantische“. Der Verkehrsclub Österreich, kurz VCÖ, hatte die Idee, einen Fahrgast-Check auszurufen. Bundesweit wurden 4500 Haltestellen von Öffi-Nutzern gemeldet, davon 468 in unserem Bundesland.
Was kritische Fahrgäste am meisten stört? Der am häufigsten genannte Mangel ist mit 56 Prozent der fehlende Witterungsschutz – das betrifft mehr als jeden zweiten. Und nicht nur bei den Haltestellen sehen die Fahrgäste einen Verbesserungsbedarf, sondern auch bei der Verkehrssicherheit im Umfeld der Haltestellen. Je 44 Prozent der Meldungen betreffen eine fehlende Sitzgelegenheit und fehlende Radabstellplätze.
Bei 35 Prozent wird eine fehlende Beleuchtung angegeben, bei 19 Prozent eine mangelnde Fahrgastinformation und bei 17 Prozent fehlende Barrierefreiheit.
An welchen Orten hapert es nun?
Die meisten mangelhaften Haltestellen befinden sich in Linz (79), gefolgt vom Bezirk Linz-Land (67), dem Bezirk Gmunden (48) und dem Bezirk Vöcklabruck (44). Die wenigsten Probleme mit Haltestellen wurden in den Bezirken Eferding und Schärding (jeweils acht) gemeldet. r
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