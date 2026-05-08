Wenn Wetterschutz fehlt, sind Fahrgäste grantig

Was kritische Fahrgäste am meisten stört? Der am häufigsten genannte Mangel ist mit 56 Prozent der fehlende Witterungsschutz – das betrifft mehr als jeden zweiten. Und nicht nur bei den Haltestellen sehen die Fahrgäste einen Verbesserungsbedarf, sondern auch bei der Verkehrssicherheit im Umfeld der Haltestellen. Je 44 Prozent der Meldungen betreffen eine fehlende Sitzgelegenheit und fehlende Radabstellplätze.