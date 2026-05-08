Nach Unfall brannte Auto: Drei Menschen gerettet

Das war knapp: Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B3 bei Saxen (Oberösterreich) geriet eines der Autos in Brand. Mutige Verkehrsteilnehmer zogen die drei Unfallbeteiligten aus ihren Fahrzeugen.
Eine 57-Jährige aus Grein fuhr mit ihrem Auto am Freitag gegen 12.50 Uhr auf der B3 Donaustraße Richtung Heimat. Zur selben Zeit war eine 35-Jährige aus Pöchlarn (Bezirk Melk/NÖ) mit ihrem Wagen mit ihrem 37-jährigen Ehemann auf der B3 Richtung Perg unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Bereich Dornach, Gemeinde Saxen, zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.
Ein Auto begann zu brennen
Der Wagen der 35-Jährigen begann kurz darauf im Motorraum zu brennen. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer eilten sofort zu Hilfe, löschten den Brand mit einem Feuerlöscher und zogen die drei Unfallbeteiligten aus ihren Fahrzeugen. Alle drei wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum sowie Landesklinikum Amstetten eingeliefert.
B3 war zwei Stunden gesperrt
Die B3 war während der Unfallaufnahme im Bereich Dornach für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.
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