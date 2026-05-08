Nach Unfall brannte Auto: Drei Menschen gerettet

Ein Auto begann zu brennen

Der Wagen der 35-Jährigen begann kurz darauf im Motorraum zu brennen. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer eilten sofort zu Hilfe, löschten den Brand mit einem Feuerlöscher und zogen die drei Unfallbeteiligten aus ihren Fahrzeugen. Alle drei wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum sowie Landesklinikum Amstetten eingeliefert.