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Ortschefin appelliert

„Jeder Liter zählt: Bitte keine Pools befüllen“

Oberösterreich
08.05.2026 18:00
In private Swimmingpools Leitungswasser einzulassen, gilt in immer mehr Gemeinden bei der ...
In private Swimmingpools Leitungswasser einzulassen, gilt in immer mehr Gemeinden bei der aktuellen Trockenphase als No-Go.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

„Die anhaltende Trockenheit hat unsere Trinkwasserquellen stark belastet. Jeder Liter zählt – bitte gehen Sie sparsam mit Leitungswasser um“, appelliert Nicole Leitenmüller, Ortschefin der Mühlviertler Gemeinde Lembach an ihre Mitbürger. 

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Der Grund: Akute Wasserknappheit. „Der Himmel beschenkt uns aktuell mit viel Sonnenschein, doch die anhaltende Trockenheit führt zu sinkenden Wasserreserven“, so Leitenmüller.

„Nutzen Sie Regenwasser“
Nun sollen keine Pools mehr befüllt, keine Gärten mit Trinkwasser bewässert und keine Autos mehr mit Leitungswasser gewaschen werden. „Nutzen Sie Regenwasser oder gesammeltes Dachwasser für Garten und Reinigung“, fordert die Bürgermeisterin und versorgt die Bevölkerung mit Spartipps für den Alltag: Duschen statt Baden, Wasserhahn beim Zähneputzen abdrehen, Geschirr im Becken einweichen, Waschmaschine und Spülmaschine nur voll beladen starten.

Zitat Icon

Die Wasserversorgung hat oberste Priorität. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass ausreichend Trinkwasser für alle zur Verfügung steht – jede Handlung zählt!

Nicole Leitenmüller, Bürgermeisterin von Lembach im Mkr.

Bild: Jack Haijes

„Bitte helfen Sie mit, unser Trinkwasser zu schützen. Es werden auch Rohrbrüche im Wassernetz vermutet. Um diese zu finden, ist es erforderlich, in den nächsten Wochen die Wasserversorgung in den Nachtstunden immer wieder für einige Stunden zu unterbrechen“, warnt Leitenmüller. Auch in der Gemeinde Zwettl an der Rodl wird öffentlich aufgerufen, Wasser sparsam zu verwenden, um Engpässe zu vermeiden und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die kommunale Wassergenossenschaft ersucht außerdem, geplante Poolbefüllungen rechtzeitig zu melden.

Außergewöhnliche Frühjahrstrockenheit
„Oberösterreich steckt mitten in einer Frühjahrstrockenheit, die weit über normale Schwankungen hinausgeht“, betont Umweltlandesrat Stefan Kaineder. Der März habe 26 Prozent weniger Regen, der April (38 Prozent unter dem langjährigen Mittel) sogar noch weniger als üblich gebracht. „An einzelnen Messstellen fielen sogar weniger als 15 Prozent des normalen Niederschlags.“ 

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