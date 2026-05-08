„Jeder Liter zählt: Bitte keine Pools befüllen“

„Bitte helfen Sie mit, unser Trinkwasser zu schützen. Es werden auch Rohrbrüche im Wassernetz vermutet. Um diese zu finden, ist es erforderlich, in den nächsten Wochen die Wasserversorgung in den Nachtstunden immer wieder für einige Stunden zu unterbrechen“, warnt Leitenmüller. Auch in der Gemeinde Zwettl an der Rodl wird öffentlich aufgerufen, Wasser sparsam zu verwenden, um Engpässe zu vermeiden und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die kommunale Wassergenossenschaft ersucht außerdem, geplante Poolbefüllungen rechtzeitig zu melden.