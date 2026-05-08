Nach Überholmanöver flogen in Parkhaus die Fäuste

Zu einem Streit unter zwei Autofahrern aus dem Bezirk Gmunden, 41 und 42 Jahre alt, kam es am Freitag gegen 9.30 Uhr auf der B145 zwischen Ebensee und Gmunden. Bei einem Überholmanöver des 41-Jährigen aus Bad Ischl dürfte der 42-Jährige aus Altmünster geschnitten worden sein. Jedenfalls fuhr er danach dem 41-Jährigen knapp auf und betätigte mehrmals die Lichthupe.



Mit dem Umbringen gedroht

Als die beiden in einem Parkhaus eines Einkaufszentrums in Gmunden einparkten, näherte sich der 42-Jährige von hinten, schlug auf seinen Kontrahenten ein und bedrohte ihn mit dem Umbringen. Anschließend flüchtete der Angreifer, konnte jedoch vom 41-Jährigen wieder eingeholt werden. Aufgrund der anhaltenden verbalen Auseinandersetzung wählte ein Passant den Notruf. Beide Männer werden angezeigt.