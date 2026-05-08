Nach Überholmanöver flogen in Parkhaus die Fäuste

Im Salzkammergut kann man angeblich gut lustig sein: Für zwei Einheimische trifft dies jedenfalls nicht zu. Die beiden Männer gerieten bei der Fahrt mit ihren Autos auf der B145 so aneinander, dass anschließend in einem Parkhaus in Gmunden die Fäuste flogen.
Zu einem Streit unter zwei Autofahrern aus dem Bezirk Gmunden, 41 und 42 Jahre alt, kam es am Freitag gegen 9.30 Uhr auf der B145 zwischen Ebensee und Gmunden. Bei einem Überholmanöver des 41-Jährigen aus Bad Ischl dürfte der 42-Jährige aus Altmünster geschnitten worden sein. Jedenfalls fuhr er danach dem 41-Jährigen knapp auf und betätigte mehrmals die Lichthupe.
Mit dem Umbringen gedroht
Als die beiden in einem Parkhaus eines Einkaufszentrums in Gmunden einparkten, näherte sich der 42-Jährige von hinten, schlug auf seinen Kontrahenten ein und bedrohte ihn mit dem Umbringen. Anschließend flüchtete der Angreifer, konnte jedoch vom 41-Jährigen wieder eingeholt werden. Aufgrund der anhaltenden verbalen Auseinandersetzung wählte ein Passant den Notruf. Beide Männer werden angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.