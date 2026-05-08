ORF-Maicocktail in Linz mit ordentlich Taktgefühl

Bei der ORF-Veranstaltung waren zahlreiche Prominente zugegen. Wer dabei 10.000 Euro abstaubte und warum der Landeshauptmann seine Frau suchen musste – die „Krone“ klärt auf.
Im Landesstudio Oberösterreich klirrten die Gläser, die Gespräche perlten wie der Maicocktail selbst, und die Musik setzte dem Abend den perfekten Zuckerrand auf. Während Andie Gabauer und Monika Ballwein das Festzelt klanglich verwandelten, nickten selbst eingefleischte Nachrichtengesichter im Takt. Generaldirektorin Ingrid Thurnher und Landesdirektor Klaus Obereder plauderten angeregt mit den Gästen und schüttelten geschätzt 1000 Hände. Während Bürgermeister Dietmar Prammer ohne seine Herzdame kam, musste Thomas Stelzer seine Gattin erst mal in der Menge suchen. „Ja, Bettina ist hier, aber ich hab’ sie noch nicht gefunden“, scherzte der Landeshauptmann.
10.000 Euro für FF Katsdorf
War auch gar nicht so leicht, standen die Gäste schon vor Beginn der Veranstaltung bis raus auf die Straße Schlange, während im Studio die Aktion „Unsere Nachbarn – Unsere Helden“ gefeiert wurde. Im Rahmen eines Radiogewinnspiels wurde die FF Katsdorf als Gewinner geehrt, die Scheckübergabe über 10.000 Euro erfolgte dann Donnerstagabend von Chefredakteur Stefan Hartl, Leonhard Schitter, Vorstandsvorsitzender der Energie AG und Kommandant Robert Mayer.
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