ORF-Maicocktail in Linz mit ordentlich Taktgefühl

Im Landesstudio Oberösterreich klirrten die Gläser, die Gespräche perlten wie der Maicocktail selbst, und die Musik setzte dem Abend den perfekten Zuckerrand auf. Während Andie Gabauer und Monika Ballwein das Festzelt klanglich verwandelten, nickten selbst eingefleischte Nachrichtengesichter im Takt. Generaldirektorin Ingrid Thurnher und Landesdirektor Klaus Obereder plauderten angeregt mit den Gästen und schüttelten geschätzt 1000 Hände. Während Bürgermeister Dietmar Prammer ohne seine Herzdame kam, musste Thomas Stelzer seine Gattin erst mal in der Menge suchen. „Ja, Bettina ist hier, aber ich hab’ sie noch nicht gefunden“, scherzte der Landeshauptmann.