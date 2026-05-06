„Der Song Contest ist ein einziges Politikum!“

Bewerb „komplett vereinnahmt von den Lobbys“

Doch für ihn ist die Sache ohnehin schon Schnee von gestern: „Wenn du den Musikern dort das Licht und die Bühne wegnimmst, bleibt nix mehr von ihnen übrig. Keine Refrains. Erinnern wir uns an Hymnen wie von Toto Cutugno mit ,Insieme‘, da hat einfach jeder mitsingen können. Das vermisse ich.“ Darüber hinaus sieht er die Veranstaltung als, „Politikum, komplett vereinnahmt von Lobbys, was auch bedeutet, dass sich viele Menschen am Ende des Tages vom Song Contest einfach abgewendet haben.“