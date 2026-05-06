„Der Song Contest ist ein einziges Politikum!“

Universalkünstler Alf Poier lud am Mittwoch zur Vernissage seiner Bilder in die Wiener Galerie Kaiblinger. Alles „rein zufällig“ kurz vor dem Song Contest, dessen Finale nächste Woche steigt. An dem Gesangswettbewerb lässt er, der 2003 für Österreich antrat, im „Krone“-Gespräch kein gutes Haar.
Seinerzeit, es war 2003, „ersang“ uns Poier (59) mit seinem Lied über die „Katzerln mit den Tatzerln“ den sechsten Platz beim Song Contest. Kein Wunder, dass er per sofort in der Wiener Galerie Kaiblinger auf der aktuellen Welle mitsurft, wenn der ESC nächste Woche in Österreich stattfindet. Zwar singt er jetzt nicht mehr, aber er malt – erfolgreich!
„Der Cosmo tut ma ja eigentlich richtig leid“, so der Steirer in der „Krone“. „Der wird jetzt von allen gefeiert und in 14 Tagen kennt ihn keiner mehr“, fürchtet er das Schlimmste für unseren Kandidaten. Trotz „Tanzschein“ stellen ihm die Wettbüros keine gute Platzierung in Aussicht. Und Poier auch nicht.
Bewerb „komplett vereinnahmt von den Lobbys“
Doch für ihn ist die Sache ohnehin schon Schnee von gestern: „Wenn du den Musikern dort das Licht und die Bühne wegnimmst, bleibt nix mehr von ihnen übrig. Keine Refrains. Erinnern wir uns an Hymnen wie von Toto Cutugno mit ,Insieme‘, da hat einfach jeder mitsingen können. Das vermisse ich.“ Darüber hinaus sieht er die Veranstaltung als, „Politikum, komplett vereinnahmt von Lobbys, was auch bedeutet, dass sich viele Menschen am Ende des Tages vom Song Contest einfach abgewendet haben.“
Und trotzdem wird er sich das Finale am 16. Mai ansehen. „Ja, ich werde bei einer Party im ersten Bezirk in einem Penthouse mit anderen Ex-Teilnehmern dabei sein. Ich schaue es mir zum ersten Mal an.“ Warum? „Weil ich bei dieser Party die Möglichkeit habe, jederzeit wieder zu gehen ...“
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