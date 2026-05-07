„Langsam habe ich diese Überraschung verdaut“

Da kam nicht nur Gault&Millau-Herausgeberin Martina Hohenlohe aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. „Wir haben Vitus Winkler schon einige Zeit auf unserem Radar gehabt. Wenn man so kocht wie er, bleibt man nicht so leicht im Verborgenen“, erzählte Hohenlohe. Dennoch galt es, eine ganze Reihe an Kriterien zu erfüllen, um die Auszeichnung auch tatsächlich zu erhalten: „Da geht’s um Kreativität, um Verwurzelung in der Region, um handwerkliche Perfektion und auch um Leadership. Vitus Winkler hat diese Punkte alle mit Bravour erfüllt“, so die strenge Gourmetbibel-Chefin.