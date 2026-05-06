Israels Song-Contest-Café: „Werden sehr geschützt“

Auch für das Eurofan-Café von Israel in der Kantine im Museumsquartier im Wiener Bezirk Neubau gibt es ganz besondere Sicherheitsvorkehrungen. Die Behörden sind in höchster Alarmbereitschaft
Wiens traditionsreiche Kaffeehäuser spielen beim ESC eine äußerst wichtige Rolle. Nicht nur wird der Green Room für die Künstler in der Stadthalle beim Eurovision Song Contest als Kaffeehaus gestaltet, und nicht nur wird das Café im Wien Museum zum Eurofan House für die Community. 21 Cafés sind auch Paten für die 35 Teilnehmerländer. Für Israel konnte jedoch erst im Nachhinein eine Lokalität für die besondere Aktion gefunden werden: die MQ Kantine.
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